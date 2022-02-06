Üye Girişi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu açıklaması - Son Dakika

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu açıklaması

06.02.2022 21:48
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sayım uygulaması esnasında hükümlü ve tutukluların ayakta sayım vermemeleri nedeniyle çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sayım uygulaması esnasında hükümlü ve tutukluların ayakta sayım vermemeleri nedeniyle çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazını açıklamada, "Bazı basın ve yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sayım uygulaması esnasında hükümlü ve tutukluların ayakta sayım vermemeleri nedeniyle Kurum personeli tarafından darp edildikleri, tehdit edildikleri ve slogan atmaya zorlandıkları, bir hükümlünün ise kasık yırtılması sonucunda bağırsaklarının dışarı çıktığına ilişkin iddiaların yer alması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Açıklamada, "Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 04.02.2022 tarihinde yapılan sayım sırasında 'PKK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kalan tutuklu ve hükümlülerin sayım vermemek için görevlilere karşı mukavemet gösterdikleri ve Kurum personeline karşı saldırıda bulunulduğu, bir hükümlünün ise öncesinde takibi yapılan kasık fıtığı rahatsızlığının olduğu ve en son 23.11.2021 tarihinde Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan muayenesinde sağ skrotal hernisi (fıtık) tespit edildiği ve genel cerrahi polikliniğinde tedavisinin yapıldığı, bağırsaklarının dışarıda olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve tamamen asılsız olduğu, sayımların hiçbirinde insanlık dışı muamele ve onur kırıcı herhangi bir davranışın olmadığı, haberlerde bahsi geçen iddiaların kurum işleyişi ile alakası olmayan, gerçeklikten uzak iddialardan ibaret olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

YORUMLAR
500

Adalet Bakanlığı, Kayseri, İnfaz, CTE, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:39 Karantinada olan Cumhurbaşkanı: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
21:39 Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
21:29 Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi
21:28 AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz
21:07 Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kaldı
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:36 Davutoğlu sözünde durdu! Bahçeli'nin sözlerine videoyla cevap verdi: Nezaket dili sizi tedirgin etti
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 21:55:28. #1.13#
SON DAKİKA: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement