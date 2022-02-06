Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sayım uygulaması esnasında hükümlü ve tutukluların ayakta sayım vermemeleri nedeniyle çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazını açıklamada, "Bazı basın ve yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sayım uygulaması esnasında hükümlü ve tutukluların ayakta sayım vermemeleri nedeniyle Kurum personeli tarafından darp edildikleri, tehdit edildikleri ve slogan atmaya zorlandıkları, bir hükümlünün ise kasık yırtılması sonucunda bağırsaklarının dışarı çıktığına ilişkin iddiaların yer alması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Açıklamada, "Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 04.02.2022 tarihinde yapılan sayım sırasında 'PKK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kalan tutuklu ve hükümlülerin sayım vermemek için görevlilere karşı mukavemet gösterdikleri ve Kurum personeline karşı saldırıda bulunulduğu, bir hükümlünün ise öncesinde takibi yapılan kasık fıtığı rahatsızlığının olduğu ve en son 23.11.2021 tarihinde Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan muayenesinde sağ skrotal hernisi (fıtık) tespit edildiği ve genel cerrahi polikliniğinde tedavisinin yapıldığı, bağırsaklarının dışarıda olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve tamamen asılsız olduğu, sayımların hiçbirinde insanlık dışı muamele ve onur kırıcı herhangi bir davranışın olmadığı, haberlerde bahsi geçen iddiaların kurum işleyişi ile alakası olmayan, gerçeklikten uzak iddialardan ibaret olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA