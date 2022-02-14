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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden kalabalık koğuş haberlerine yalanlama - Son Dakika

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden kalabalık koğuş haberlerine yalanlama

14.02.2022 10:10
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden kalabalık koğuş haberlerine yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki koğuşlarda 80 hükümlünün kaldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki koğuşlarda 80 hükümlünün kaldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Koğuşlarda 80 hükümlünün kaldığına dair yapılan haberlerin gerçek olmadığı belirtilirken, bu iddiaların hükümlü ve tutuklu yakınlarını tedirgin edici ve tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda karantina koğuşlarında 80 kişi barındırıldığına ilişkin yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulaş riskinin en aza indirilmesi amacıyla kuruma kabulü yapılan hükümlü ve tutuklular karantina odalarında barındırılmakta ve Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen tedavi algoritmaları doğrultusunda test sonuçları negatif çıkanların oda yerleştirmeleri yapılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen yangın sonrasında bu kurumda bulunan hükümlü ve tutuklulardan gelen sevkler ile ülke genelinde Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle karantina odalarında geçici yoğunluklar meydana gelmekte ve alınan tedbirlerle bu yoğunluklar çözüme kavuşturulmaktadır. Bununla birlikte, 80 kişinin bir odada barındırılması iddiası hükümlü ve tutuklu yakınlarını tedirgin edici ve tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik olup, gerçek dışıdır." - ANKARA

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Sağlık Bakanlığı, Maltepe, İnfaz, CTE, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden kalabalık koğuş haberlerine yalanlama - Son Dakika


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