Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "telefon görüşü" açıklaması - Son Dakika
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "telefon görüşü" açıklaması

11.03.2022 17:34
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden "telefon görüşü" açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme haklarının haftada bire indirildiği ve çocukları ile hafta sonu yapılan telefon görüşmesi uygulamasının kaldırıldığı yönündeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme haklarının haftada bire indirildiği ve çocukları ile hafta sonu yapılan telefon görüşmesi uygulamasının kaldırıldığı yönündeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, hükümlü ve tutukluların haberleşme ve aile bireyleri ile görüş haklarına ilişkin bazı medya organları ile sosyal medya hesaplarında gerçek dışı iddiaların gündeme getirildiği ifade edildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 14 Mart 2020'de ceza infaz kurumlarında özel önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda kapalı ve açık görüşlerin ertelendiği, açık ve kapalı görüş yerine de ek bir telefon görüş hakkı tanındığı anımsatıldı.

Kademeli normalleşme ile birlikte, ziyaretlerin ayda bir kez açık ve üç kez kapalı olacak şekilde yaptırılmaya başlandığı aktarılan açıklamada, bununla birlikte ek telefon görüşü uygulamasının da sonlandırıldığı bildirildi.

Eğitim durumu nedeniyle mesai saatlerinde yakınlarıyla telefon görüşmesi yapamayan hükümlü ve tutuklulara hafta sonu telefon görüşü yaptırılması uygulamasının ise çocuğun yüksek menfaati göz önüne alınarak devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Ceza infaz kurumlarımızda hükümlü ve tutukluların haberleşme ve aile bireyleri ile görüş hakları mevzuat çerçevesinde sağlanmakta olup, söz konusu iddialar gerçek dışıdır." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: AA

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