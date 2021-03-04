Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 58 sürekli işçi alınacak - Son Dakika

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 58 sürekli işçi alınacak

04.03.2021 04:27
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 58 sürekli işçi alınacak, System.String[]

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere 58 sürekli işçi alınacak.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere 58 sürekli işçi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde istihdam edilmek üzere 58 temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Başvurular, 8 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, İŞKUR tarafından yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapabilecek.

Ankara, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş ve İzmir için ilan edilen temizlik görevlisi kadrosuna sadece bu illerde ikamet edenler başvuru yapabilecek.

Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün olacak. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecek.

İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmeleri kurum tarafından feshedilebilecek.

Adaylar, vardiyalı çalışma usulüne göre görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları "temizlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporu ile belgeleyecek.

Kura çekimi 17 Mart'ta yapılacak

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart'ta saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığın internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacak.

Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alınacak.

Kura çekimi sonrası belirlenen asil adaylar başvurmuş oldukları unvan için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Asil adaylardan başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava tabi tutulacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihleri sınavı yapacak olan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek.

Adaylara genel kültür, Atatürk ilke ve inkılapları tarihi, mesleki bilgi ve beceri konularında yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun sözlü sınav uygulanacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

Sürekli işçi kadrosunda belirsiz süreli hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel, kurumun ihtiyacına ve ihtiyaç duyulan iş koluna göre istihdam edilmesi ve işe alım prosedürü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4A–4B kapsamında olmaması dolayısıyla isteğe bağlı veya bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunamayacak. Adayların bu durumu göz önünde bulundurarak başvuru yapmaları arz ediliyor.

İstihdam, İnfaz, Mart, CTE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 58 sürekli işçi alınacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Muharrem İnce partisinin ilk sloganının 'MAVİ' olduğunu açıkladı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'dan Rıdvan Dilmen'e lakaplı gönderme Gündemi değiştirecek iddia: ABD, Rus savaş gemilerini batırmayı planlıyordu Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı Bakan Soylu'dan kontrollü normalleşme talimatı: Denetimlerde teknolojiden yararlanın 5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum Oyuncu Merve Dizdar'dan kendisini tiye alan eşi Gürhan Altundaşar'a cevap: Sen kocamsın ayıp
Galatasaraylı manken Tuğçe Aral, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu Galatasaraylı manken Tuğçe Aral, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu         
00:42
Koronavirüse yakalanan Eda Ece, son durumunu sevenleriyle paylaştı Koronavirüse yakalanan Eda Ece, son durumunu sevenleriyle paylaştı         
00:26
Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu         
23:03
Son Dakika: Haftalık vaka sayıları ve 15 günde bir yayınlanacak risk haritası hafta sonu ilan edilecek Son Dakika: Haftalık vaka sayıları ve 15 günde bir yayınlanacak risk haritası hafta sonu ilan edilecek         
22:09
Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruya yanıt verdi Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruya yanıt verdi         
18:42
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı         
17:28
Babasının Babasının "Rabbime kurban ettim" diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor         
16:28
Caner Erkin'in ardından Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasına Avrupa'ya transferi engel oldu Caner Erkin'in ardından Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasına Avrupa'ya transferi engel oldu         
13:58
İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı         
11:41
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak         
10:55
PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı         
10:28
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Bıraktığı not sonrası intihar etti: Bana iftira attınız, ölüm sebebim oldunuz Bıraktığı not sonrası intihar etti: Bana iftira attınız, ölüm sebebim oldunuz         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2021 05:35:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 58 sürekli işçi alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei