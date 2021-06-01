Cte, Görevde Yükselme Sınavının Ayrıntılarını Açıkladı - Son Dakika

CTE, GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ AYRINTILARINI AÇIKLADI

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, görevde yükselme sınavının 4 Eylül 2021'de yapılacağını açıkladı. Sınavda, 835 personel için kontenjan açıldığı belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, 7 Mayıs'ta sosyal medya hesabından müjdesi verdiği CTE görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının detayları genel müdürlüğün internet sitesinden duyuruldu.

CTE Genel Müdürlüğü kurum bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında münhal bulunan kadrolara atama yapılmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı" yapılacağı açıklamıştı.

835 KONTENJAN AÇILDI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından görevde yükselme sınavına ilişkin olarak başvuru şartlarının da yer aldığı kapsamlı açıklama yapıldı. Duyuruya göre 1 Temmuz ile 16 Temmuz arasında başvuruların kabul edileceği sınav, 4 Eylül Cumartesi günü 14. 00'da yapılacak. 75 Kurum 2. Müdürü, 150 İdare Memuru, 60 Sayman, 300 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 300 öğretmen olmak üzere 835 kontenjan açıldığı duyuruldu.

Sınav başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz Açıklaması