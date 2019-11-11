Son Dakika Haberleri: Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi
Son Dakika Güncel Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi

Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi

8 saat önce

Ceza yazan polise balalayka ile konser verdiVahdet AYAZ, (DHA)- Rusya'da alkollü olduğu belirtilen sürücü, alkol testini reddedince ceza yedi.

Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi

Vahdet AYAZ, (DHA)- Rusya'da alkollü olduğu belirtilen sürücü, alkol testini reddedince ceza yedi. Sürücü, polisin ceza yazdığı sırada balalayka adlı enstrümanını eline alarak şarkı söyledi. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Trafik polisi tarafından durdurulan sürücü, polisin alkol testini reddetti. Polis ise ceza yazmaya karar verince, alkollü olduğu belirtilen sürücü aracından Lavta ailesinden Rusya'ya özgü bir telli çalgı türü olan Balalayka adlı enstrümanını çıkarak polise küçük çaplı bir konser verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:43 Kaynak: DHA
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