Son Dakika Haberleri: Ceza yazan polisi, Hakkari'ye sürdürmekle tehdit etmiş
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Ceza yazan polisi, Hakkari'ye sürdürmekle tehdit etmiş

45 dakika önce

ADANA'da, 3 gün önce park yeri cezası nedeniyle polisle arbede yaşayan esnaf Ahmet Ö.'nün olaydan önce cezaya direnirken, trafik polisini Hakkari'ye sürdürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Ceza yazan polisi, Hakkari'ye sürdürmekle tehdit etmiş, System.String[]
ADANA'da, 3 gün önce park yeri cezası nedeniyle polisle arbede yaşayan esnaf Ahmet Ö.'nün olaydan önce cezaya direnirken, trafik polisini Hakkari'ye sürdürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.
Olay, Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Seyhan ilçesindeki Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi'nde meydana geldi. Esnaf Ahmet Ö., mal yüklemek için arazi aracını dükkanının önüne park etti. Aracına mal yüklemeye başlayan iş yeri sahibi, 3 dakika sonra trafik polisinin, 'Buraya park etmek yasak. Ceza yazacağım' uyarısıyla karşılaştı. Trafik polisi iş yeri sahibinden ehliyetini isteyince aralarında tartışma çıktı. Çevre esnafının da katılımıyla tartışma büyüdü. Trafik polisi, telsizle yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine motorize yunus ekipleri sevk edildi. Bu sırada arbede çıktı. Olaya müdahale eden Yunus ekipleri, biber gazı sıkıp, havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Arbedede 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, arbedeye neden olan esnaftan birinin polise tokat atmaya çalıştığı ve Ahmet Ö.'nün trafik polisini sürdürmekle tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Ahmet Ö.'nün trafik polisinden sicil numarasını isteyerek, "Seni Hakkari'ye sürdüreceğim" dediği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:12 Kaynak: DHA
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