Ceza yazılacağını öğrenen ticari taksi sürücüsü aracının üzerine çıkıp eylem yaptı - Son Dakika
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Ceza yazılacağını öğrenen ticari taksi sürücüsü aracının üzerine çıkıp eylem yaptı

10.10.2022 12:25

Ceza yazılacağını öğrenen ticari taksi sürücüsü aracının üzerine çıkıp eylem yaptıANTALYA Antalya'da sınırları dışından müşteri aldığı için aracının bağlanacağını öğrenen ticari taksi sürücüsü, araç girişinin yasak olduğu Cumhuriyet meydanına aracı ile gelerek üzerine çıktı.

Ceza yazılacağını öğrenen ticari taksi sürücüsü aracının üzerine çıkıp eylem yaptı

ANTALYA Antalya'da sınırları dışından müşteri aldığı için aracının bağlanacağını öğrenen ticari taksi sürücüsü, araç girişinin yasak olduğu Cumhuriyet meydanına aracı ile gelerek üzerine çıktı. Şahıs meslektaşlarının araya girmesi ile ikna edildi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya'da taksicilik yapan Muharrem Ünal, sabah saatlerinde kendisine telefon ile ulaşan müşterisini almak üzere Döşemealtı ilçesine gitti. Müşterisini hastaneye bıraktıktan sonra durağına geri dönen Ünal'a sınırları dışındaki müşteriyi aldığı için Ulaşım Koordinasyon Merkezi yetkilileri tarafından kendisine ceza yazılıp aracının bağlanacağını öğrendi.

Aracının üzerine çıktı

Bunun üzerine sinirlenen Ünal, aracı ile araç girişinin yasak olduğu Cumhuriyet Meydanına geldi. Burada bir süre bağırıp cezayı kabul etmediğini söyleyen taksici daha sonra aracının üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine polisler ve şahsın çevredeki meslektaşları da geldi. Şahıs meslektaşlarının araya girmesi ile kısa sürede ikna edildi. Daha sonra ise aracı meslektaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken, polis olayla ilgili şahsın ifadesine başvurdu.

Yaşadığı durumu anlatan Muharrem Ünal, "Taksi yetişmediği için birbirimize yardımcı oluyoruz. Durak arkadaşlarımızın da imzası var. Ben Döşemealtından müşteri alarak hastaneye geldim, aracımı bağlamak istediler" dedi.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceza yazılacağını öğrenen ticari taksi sürücüsü aracının üzerine çıkıp eylem yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceza yazılacağını öğrenen ticari taksi sürücüsü aracının üzerine çıkıp eylem yaptı - Son Dakika
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