Ehliyetine el konulan sürücüsü ile trafik polisi arasında gergin anlar yaşandı - Son Dakika

Ehliyetine el konulan sürücüsü ile trafik polisi arasında gergin anlar yaşandı

SAMSUN - Samsun'da polisin uygulamasında ceza yazılıp ehliyetine el konulan sürücü ile trafik polisi arasında gergin anlar yaşandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulaması yaparken H.K.D idaresindeki otomobili durdurdu. Yapılan incelemede aracın plakasının APP plaka olduğu için sürücüsüne bin 536 lira para cezası yazılıp ehliyetine de 100 puanı doldurduğu için el konuldu. Trafik polisleri aracı bağlamaları gerekirken, içinde sürücünün eşi ve çocukları olduğu için mağdur olmasından diye aracı bağlamayıp ehliyeti olan sürücünün eşine teslim etti. Bu sırada ceza yiyerek ehliyetine el konulan sürücü ile trafik polisleri ile arasında arbede yaşandı. Trafik polisleri kendilerine mukavemette bulunduğu için olay yerine ekip istedi. H.K.D. de polislerden şikayetçi olduğunu ileri sürdü. Polis aracıyla İlyasköy Polis Merkezine götürülen H.K.D. ile arbede yaşadığı trafik polisi gittikleri polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtip barıştılar.