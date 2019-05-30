Ceza yazmak yerine kask hediye ettiler
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik uygulamasında, kaskları bulunmayan motosiklet sürücülerine ceza yazmak yerine kak hediye etti.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:16 Kaynak: İHA
ekipleri trafik uygulamasında, kaskları bulunmayan motosiklet sürücülerine ceza yazmak yerine kak hediye etti.
Adıyaman - Şanlıurfa
Karayolu Akpınar
Köyü yakınlarında trafik uygulaması yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, uygulamalar kapsamında kask kullanmayan iki motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosiklet
evrakları ve sürücü belgeleri kontrol edilen motosiklet sürücülerinin kasklarının olmamasından dolayı jandarma ekipleri sürücüleri kask kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Kaskın öneminin de anlatıldığı uygulamada her iki sürücüye de ceza kesilmesi yerine kask hediye edildi. Ceza makbuzu yerine kask alan sürücüler jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN
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