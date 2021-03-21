Ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmlerini söktü - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de trafik polisinin cam filmi denetiminde ceza yemek istemeyen sürücüler, ön camdaki filmleri söktü.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, içini göstermeyecek derecede cam filmi olan araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada araçların orijinalinde bulunan cam filmleri uygulamadan geçerken, sonradan takılan cam filmleri ise uygulamaya takıldı. Polis ekipleri tarafından tek tek kontrol edilen cam filmlerinde sürücülere filmi çıkartması için uyarıda bulunuldu. Uyarıyı dikkate almayarak ceza yemeyi kabul eden 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 22 araç sürücüsü ise araçlarının ön camında bulunan filmleri söktü. - DÜZCE