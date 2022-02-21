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Ceza yememek için cam filmini söktü - Son Dakika

Ceza yememek için cam filmini söktü

21.02.2022 15:59
Ceza yememek için cam filmini söktü

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi'nde yapılan trafik uygulamasında bir sürücü, aracının camlarındaki filmden dolayı uygulamaya takılınca, ceza yememek için filmi söktü.

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi'nde yapılan trafik uygulamasında bir sürücü, aracının camlarındaki filmden dolayı uygulamaya takılınca, ceza yememek için filmi söktü.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesi'nde trafik uygulaması yapıldı. 67 LZ 555 plakalı otomobil sürücüsü H.K. cam filminden dolayı uygulamaya takıldı. Ekipler cam filminden dolayı sürücü H.K.'yi durdurarak filmi sökmesini istedi. Sürücü H.K. filmi sökmemekte direnince ekipler cezai işlem uygulayacaklarını söyledi. H.K. ceza yememek için cam filmini sökerek ceza yemekten kurtuldu. Filmi sökmesinin ardından uygulama noktasından ayrılan H.K. bu kez de ehliyetini unuttu. Polis ekiplerinin araması sonucunda sürücü H.K. tekrar uygulama noktasına dönerek ehliyetini aldı.

Öte yandan, trafik uygulamasının kentin çeşitli noktalarında gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Ceza yememek için cam filmini söktü
Ceza yememek için cam filmini söktü

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Zonguldak, Otomobil, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceza yememek için cam filmini söktü - Son Dakika


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