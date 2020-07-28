Ceza yememek için plakasını İzmir'de kapattı, Aksaray'da yakalandı - Son Dakika

Ceza yememek için plakasını İzmir'de kapattı, Aksaray'da yakalandı

AKSARAY - Ceza yememek için plakasının rakam kısmını siyah bant ile kapatan tır sürücüsü Aksaray'da polis ekiplerinin duyarlı çalışması sonucu yakalandı. Sürücüye 637 TL para cezası kesildi.

Olay, Aksaray - Nevşehir Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kullandığı tıra mermer ve fayans yükleyerek İzmir'den hareket eden C.Y. (27), yola çıkmadan önce radar ve diğer kameralı trafik kontrollerinde ceza yememek için 44 HE 191 plakalı tırın ön plakasının rakam kısmının üstünü siyah bant ile kapattı. İzmir'den Aksaray'a kadar plakası ve takografı kapalı olarak gelen sürücü Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü kamera kontrol merkezi ekiplerinin dikkatli ve duyarlı takibi sonucu Nevşehir Karayolunda yakalandı. Trafik Denetleme ve Tescil Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri tarafından durdurulan tırın sürücüsü araçtan indirilerek plakasının neden kapalı olduğu soruldu. Sürücü C.Y. ise yeni farkına vardığını belirterek, "Görmedim, ben bilsem niye yapayım. Yeni farkına varıyorum. Ben yapmadım da belki öbür şoförler yapabilir. Bizde 4 tane araba var. Daha yeni farkına varıyorum" dedi. Polis ekipleri tırda geniş çaplı arama ve kontrol yaparken, yapılan incelemelerde sürücünün hız sınırının tespit edilmemesi için takografı da kapattığı tespit edildi. Polis ekipleri sürücüye 637 TL para cezası kesti.