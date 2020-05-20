Ceza yiyeceğini anlayınca ağzındaki diş protezini çıkartıp polise gösterdi - Son Dakika

Ceza yiyeceğini anlayınca ağzındaki diş protezini çıkartıp polise gösterdi

-İlk gün ağlayıp sitem etti, ikinci gün yine gelip ikinci cezayı yedi

-"İstiyorlarsa 50 milyar yazsınlar yok ki yok"

-16 yaşındaki yeğeniyle diş protezi için karantina bölgesinden çıkan 2 kişiye de 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı

ANTALYA - Antalya'da yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısmı karantina uygulaması altındaki bölgeden izinsiz çıkan 44 yaşındaki Ali Ö, ile yeğeni 16 yaşındaki A.Ö'ye 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Ağzından çıkardığı diş protezini gösteren Ali Ö, "Hastaneye gideceğim dişimdeki protez kırıldı." dese de cezayı yedi. Yine dün ağlayıp polise sitem etmesine rağmen 3 bin 150 lira ceza yiyen gençte bugün yine aynı yerde ikinci cezayı yedi. " Bana dün ceza kesildi. Abi ben buradan kaldırımdan geldim. Haksızlık yapıyorsunuz. İstiyorlarsa 50 milyar yazsınlar yok ki yok." diyen genç makbuzu imzalayıp bölgeden ayrıldı.

Olay dün saat 16.30 sırasında Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kısmı karantinanın uygulandığı ve polisin demir bariyerlerle güvenlik önlemi aldığı bölgeye yaklaşan bir genci polis uyardı. Uyarılara rağmen içeri girmeye çalışan genci polis ekipleri durdurdu. Uyarılara aldırmaması, direnmesi ve bölgeden uzaklaşmaması üzerine görevli polisler, karantina kurallarını ihlal etmekten 29 yaşındaki Bülent G.'ye 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı. Dün de yine aynı bölgeye gelen ve aynı ihlalden 3 bin 150 TL ceza alacağını duyunca gözyaşları içinde kalıp ağlamasına rağmen cezadan kurtulamayan genç, bugün de kaldırımdan geçerek sağlık ocağına gittiğini söylese Bülent G, ceza yemekten kurtulamadı.

"Dün ceza yedim suçluyum"

Maskesiz şekilde zaman zaman polislere yaklaşarak sitemde bulunan Bülent G, " Abi elime bir bakar mısın, sağlık ocağına gidiyorum. Şimdi yine ceza yazacaksın bana. Tamam abi siz haklısınız. Yazında ben gidiyim bari abi. Sağlık ocağı kapanacak. Şuradan yürüdüğüm için suçluyum. Dün ceza yedim suçluyum. Bugün de buradan yürüdüm diye suçluyum. Yapta gideyim abi. Tele yaklaşmak cezası var, bana dün ceza kesildi. Abi ben buradan kaldırımdan geldim. İstiyorlarsa 50 milyar yazsınlar yok ki yok." dedi. Bu kez maskesi de olmayan Bülent G.'nin çabaları sonuçsuz kaldı. Cezayı yiyen Bülent G, marketten su alıp sağlık ocağının yolunu tuttu.

"Diş protezi de kurtarmadı"

Öte yandan polis ekipleri karantina bölgesinden izinsiz çıkan 44 yaşındaki Ali Ö, ile yeğeni 16 yaşındaki A.Ö'ye de 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

Ağzından çıkardığı diş protezini gösteren Ali Ö, "Hastaneye gideceğim dişimdeki protez kırıldı." dese de cezayı yedi.