Son Dakika Haberleri: Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı
Son Dakika Güncel Haber

Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı

51 dakika önce

MUĞLA'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın?

Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı, System.String[]

MUĞLA'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.

'Dumansız Araçlar Uygulaması' kapsamında, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karayolunda denetim yaptı. 10 personel ile yapılan ve 3 saat süren denetimde 200 araç, durduruldu. 20 sürücüye aracında sigara içtiği gerekçesiyle 153'er lira para cezası kesildi.

Direksiyon başında sigara içerken durdurulan kamyonet sürücüsü D.D. ise ceza kesileceğini öğreninince araçtan indi. Kısa süre sonra da geri binip, yeni bir sigara yaktı.

D.D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.

Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti.

Menteşe, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar
Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: "Kayıtta mısın? Çekin beni" DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 18:49:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]