Son Dakika Haberleri: Ceza yiyen sürücüden diğer servis sürücülerine uyarı
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Ceza yiyen sürücüden diğer servis sürücülerine uyarı

1 saat önce

İstanbul'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ekiplerince okul taşıtlarına denetim yapıldı.

Ceza yiyen sürücüden diğer servis sürücülerine uyarı, System.String[]

İstanbul'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ekiplerince okul taşıtlarına denetim yapıldı. Denetlemelerde emniyet kemerini arkadan taktığı tespit edilen ve cezai işlem yapılan sürücü, diğer sürücülere ehliyet kemeri takmaları yönünde uyarıda bulundu.


2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde öğrencileri taşıyan okul taşıtlarına yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirildi. Okul taşıtları tek tek durdurularak kontrol edildi. Sürücülerin evraklarını ve araç donanımlarını kontrol eden ekipler, emniyet kemerlerinin takılıp takılmadığını denetledi.


Fındıkzade'deki uygulama noktasında bir servis sürücüsünün emniyet kemerini arkadan taktığı belirlendi. Sürücüye polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanarak gerekli ikazlar yapıldı. Cezayı yiyen sürücü diğer sürücülere emniyet kemeri takmaları yönünde uyarıda bulundu.


Yapılan denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren servis sürücüsü Ünsal Özer ise, "Denetimleri hep yapsınlar. Alkol ve uyuşturucu madde kullananların tahlilleri yapılsın. Bizler de kurtulalım. Önüne gelen servisçi olmuş. Bizi lekeliyorlar. Bu denetimler yapılırsa temiz bir müessese olduğumuz ortaya çıkar" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
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