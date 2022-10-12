Ters yönden döndüğü için ceza yiyen taksiciden polise karşı küstah sözler: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz - Son Dakika
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Ters yönden döndüğü için ceza yiyen taksiciden polise karşı küstah sözler: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz

12.10.2022 10:04
Ters yönden döndüğü için ceza yiyen taksiciden polise karşı küstah sözler: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz

Taksim Meydanı'nda ters yönden döndüğü için 196 lira ceza yiyen bir taksici, polise dönerek, "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" diyerek çıkıştı.

İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira, yol ortasında yolcu alıp indiren sürücüye 196 lira, trafik işaret ve levhalarına uymayan sürücüye 196 lira ceza kesildi.

Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz

SKANDAL SÖZLER

Ters yönden dönmeye çalışırken polis ekiplerine yakalanan ticari taksi sürücüsü ise 196 lira ceza yazıldı. Cezaya tepki gösteren sürücü, polis ekiplerine "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra hatasından dönen sürücü polisten özür diledi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters yönden döndüğü için ceza yiyen taksiciden polise karşı küstah sözler: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ters yönden döndüğü için ceza yiyen taksiciden polise karşı küstah sözler: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz - Son Dakika
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