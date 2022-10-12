İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira, yol ortasında yolcu alıp indiren sürücüye 196 lira, trafik işaret ve levhalarına uymayan sürücüye 196 lira ceza kesildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ters yönden döndüğü için ceza yiyen taksiciden polise karşı küstah sözler: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz - Son Dakika

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