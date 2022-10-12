Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki: "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" - Son Dakika
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Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki: "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz"

12.10.2022 10:56

Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki: "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" Kısa süre sonra hatasından dönen taksici polisten özür dilediİSTANBUL Taksim Meydanı'nda polis ekiplerinin ticari taksilere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki: "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz"

Kısa süre sonra hatasından dönen taksici polisten özür diledi

İSTANBUL Taksim Meydanı'nda polis ekiplerinin ticari taksilere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ters yönden döndüğü için 196 lira ceza yiyen bir taksici ise polise, 'Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Bu kapsamda, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira, yol ortasında yolcu alıp indiren sürücüye 196 lira, trafik işaret ve levhalarına uymayan sürücüye 196 lira ceza kesildi. Ters yönden dönmeye çalışırken polis ekiplerine yakalanan 34 TAT 02 plakalı ticari taksi sürücüsü ise 196 lira ceza yazıldı. Cezaya tepki gösteren sürücü, polis ekiplerine 'Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra hatasından dönen sürücü polisten özür diledi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki: 'Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceza yiyen taksiciden polise küstah tepki: "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" - Son Dakika
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