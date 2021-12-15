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Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: "Sanki mafya yakaladınız" - Son Dakika

Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: "Sanki mafya yakaladınız"

15.12.2021 14:53
Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: "Sanki mafya yakaladınız"

İstanbul Fatih'te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde taksimetre açmayan sürücülere ceza yağdı.

İstanbul Fatih'te sivil trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimde taksimetre açmayan sürücülere ceza yağdı. Polis ekiplerine ve gazetecilere tepki gösteren bir taksi sürücüsü, "Her saniyede taksimetre açamıyoruz. Unutabiliyoruz. Sanki mafya yakaladınız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetim yapan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti. Denetimde emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye 144 TL, taksimetre açmayan 3 taksi sürücüsüne ise 652 TL ceza kesildi. Cezai işlem uygulanan taksi sürücüleri kendilerini türlü bahanelerle savundu.

"Haksızlık yapılıyor"

Taksimetre açmamaktan cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü,"500 metre geriden aldım. Yolcu bindi. 'Emniyet kemerini bağlayın' dedim. Taksimetre açtım. Ceza yazıyorlar. Kaç para yazdığını sordum. 30 lira yazdığını söyledi. Horhor'dan çıkıp gideceğim. Haksızlık yapılıyor. Aynı saniyede taksimetre basamıyorsun" dedi.

"Sanki mafya yakalamışsınız"

Emniyet kemerinin neden doğru şekilde takılı olmadığı üzerine konuşan taksi sürücüsü, "Duraktan almadım. Aşağı indim sigara içtim" diyerek kendini savundu. Kendisine soru soran gazetecileri alkışlayarak tepki gösteren, "Her saniyede taksimetre açamıyoruz. Unutabiliyoruz. Sanki mafya yakalamışsınız" diye konuştu.

Polis denetimini görünce taksimetre açan bir başka sürücü, "Aksaray alt geçitin orada taksimetreyi açtım. Yolcuyu da oradan aldım. Yolcu buradaki bir alışveriş merkezine gidecek. Ben 'Aksaray'dan aldım' diyorum. Sultanahmet'te otelde kaldığını söylüyorsa ben ne yapayım?" diye konuştu. - İSTANBUL

Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: Sanki mafya yakaladınız
Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: Sanki mafya yakaladınız
Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: Sanki mafya yakaladınız
Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: Sanki mafya yakaladınız
Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: Sanki mafya yakaladınız

İstanbul, Aksaray, Fatih, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceza yiyen taksiciden polise ve gazetecilere tepki: 'Sanki mafya yakaladınız' - Son Dakika


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