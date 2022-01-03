Üye Girişi
Cezadan korkan pitbull köpeklerini sokağa salıyor - Son Dakika

Cezadan korkan pitbull köpeklerini sokağa salıyor

03.01.2022 11:07
Cezadan korkan pitbull köpeklerini sokağa salıyor

Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, pitbulların insan elinde vahşileştirildiğini belirterek sokağa salınmalarını eleştirdi.

Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, pitbulların insan elinde vahşileştirildiğini belirterek sokağa salınmalarını eleştirdi.

Ülkemizde arka arkaya gelen pitbull saldırıları gündemdeki yerini koruyor. İnsan eli ile saldırganlaştırılan sahipli pitbullar sokaklarda tehdit olarak görülürken, ceza kaygısı ile sokaklara salınmaya başlanan pitbullar, yeni bir tehdit oluşturdu. Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, yaşanan olaylar nedeni ile tüm hayvanların katil ilan edilmesini doğru bulmayarak, "Son dönemlerde ne yazık ki nahoş olaylar yaşadık. Gaziantep'te bir kız çocuğumuzun hayvanlar tarafından çok kötü bir şekilde yaralanmasının ardından hayvanlara karşı bir cadı avı başlattık. O çocuğumuz için her birimizi ayrı ayrı çok üzgünüz. Bu tartışılamaz bir şey. Fakat bundan dolayı tüm hayvanları katil ilan etmek çok hatalı bir hareket oldu. Nasıl bir adam eşini dövüyor diye tüm erkekleri toplatmıyorsak, bu durumda bu şekilde aslında. Pitbulların toplumu tehdit ettiği şeklinde bir algı ile karşı karşıyayız" dedi.

KUMAR ARACI OLARAK KULLANILIYORLAR

Çubukçu, pitbulların kumar aracı olarak kullanılmak üzere vahşileştirildiklerini belirterek, "Pitbullar çok güçlü hayvanlar. Yetiştirilme şekline göre sevgi böceği şeklinde pitbullar da var. Pitbullar katil, öldürür, saldırır gibi bir algı çok yanlış. Asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Fakat birileri pitbullar üzerinden kumar oynuyor, para kazanıyor. Bu hayvanları vahşileşmeleri için karanlıkta bırakıyorlar, acı yediriyorlar, kendilerinden başka hiç kimseyi göstermiyorlar, çiğ et yedirerek saldırgan olmaları için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sonucunda pitbullar suçlu oluyor. Kötü köpek yoktur kötü sahip vardır. Bir hayvanı nasıl eğitirseniz o hayvan o şekilde hareket eder. Uysal karakterli köpekleri de yanlış bir şekilde eğiterek saldırgan hale getirebilirsiniz" dedi.

SOKAĞA SALMAK GEREKMİYOR

Ceza endişesi ile pitbulların sokağa salınmalarını yanlış bulduğunu kaydeden Çubukçu, "Bir insan hayvanını sokağa bırakıyorsa onu zaten benimsememiş ve dövüştürme niyeti ile besleyip sevmemiş demektir. Pitbulların beslenmesi ile ilgili ilimizde bir cezai yaptırım var. Ayın 14'üne kadar eğer bu hayvanları kısırlaştırırsanız, dışarıda gezdirirken ağız tasması ile gezdirirseniz o zaman hayvanınızı da sokağa bırakmanız gerekmez. Devlet sizden sadece ayın 14'ünden önce hayvanınızı kısırlaştırmanızı ve dışarıda ağızlıksız gezdirmemenizi istiyor. Aksi halde hayvanınıza el konulacak ceza kesilecek. Maalesef insanlar kendilerine ceza kesilmemesi için pitbullarını sokağa bırakmaya başladılar" diye konuştu.

(Demet Karakuş - Volkan Kaplan/ İHA)

YORUMLAR
500

Hayvan Hakları, Gaziantep, Pitbull, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cezadan korkan pitbull köpeklerini sokağa salıyor - Son Dakika


Son dakika: Ocak ayında kiralara en fazla yüzde 19,60 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Ocak ayında kiralara en fazla yüzde 19,60 oranında zam yapılabilecek         
11:13
"Kız arkadaşıma dokundun" cinayetine haksız tahrik indirimi! "Kız arkadaşıma dokundun" cinayetine haksız tahrik indirimi!         
11:06
İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı         
10:59
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21

Son Dakika Haberleri
11:05 "Kız arkadaşıma dokundun" cinayetine haksız tahrik indirimi!
10:59 İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı
10:42 TÜİK'in enflasyon rakamına ve zamlara uzmanlar ne diyor?
10:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
10:37 İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada
10:31 Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
10:18 Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu
10:16 Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
10:15 Eski sevgilisine şiddet uygulayan şarkıcı Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışma kavgaya dönüştü
10:14 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 11:16:31. #1.13#
SON DAKİKA: Cezadan korkan pitbull köpeklerini sokağa salıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement