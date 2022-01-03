Üye Girişi
Cezadan korkan pitbullunu sokağa salıyor - Son Dakika

Cezadan korkan pitbullunu sokağa salıyor

03.01.2022 15:08

Cezadan korkan pitbullunu sokağa salıyor Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu; "Kötü hayvan yoktur kötü sahip vardır" Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, pitbulların insan elinde vahşileştirildiğini belirterek sokağa salınmalarını eleştirdi.

Cezadan korkan pitbullunu sokağa salıyor

Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu; "Kötü hayvan yoktur kötü sahip vardır"

SİVAS - Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, pitbulların insan elinde vahşileştirildiğini belirterek sokağa salınmalarını eleştirdi.

Ülkemizde arka arkaya gelen pitbull saldırıları gündemdeki yerini koruyor. İnsan eli ile saldırganlaştırılan sahipli pitbullar sokaklarda tehdit olarak görülürken, ceza kaygısı ile sokaklara salınmaya yaşlanan pitbullar yeni bir tehdit oluşturdu.

Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, yaşanan olaylar nedeni ile tüm hayvanların katil ilan edilmesini doğru bulmayarak, "Son dönemlerde ne yazık ki nahoş olaylar yaşadık. Gaziantep'te bir kız çocuğumuzun hayvanlar tarafından çok kötü bir şekilde yaralanmasının ardından hayvanlara karşı bir cadı avı başlattık. O çocuğumuz için her birimizi ayrı ayrı çok üzgünüz. Bu tartışılamaz bir şey. Fakat bundan dolayı tüm hayvanları katil ilan etmek çok hatalı bir hareket oldu. Nasıl bir adam eşini dövüyor diye tüm erkekleri toplatmıyorsak, bu durumda bu şekilde aslında. Pitbulların toplumu tehdit ettiği şeklinde bir algı ile karşı karşıyayız." dedi.

Kumar aracı olarak kullanılıyorlar

Çubukçu, pitbulların kumar aracı olarak kullanılmak üzere vahşileştirildiklerini belirtip, "Pitbullar çok güçlü hayvanlar. Yetiştirilme şekline göre sevgi böceği şeklinde pitbullarda var. Pitbullar katil, öldürür, saldırır gibi bir algı çok yanlış. Asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Fakat birileri pitbullar üzerinden kumar oynuyor, para kazanıyor. Bu hayvanları vahşileşmeleri için karanlıkta bırakıyorlar, acı yediriyorlar, kendilerinden başka hiç kimseyi göstermiyorlar, çiğ et yedirerek saldırgan olmaları için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sonucunda pitbullar suçlu oluyor. Kötü köpek yoktur kötü sahip vardır. Bir hayvanı nasıl eğitirseniz o hayvan o şekilde hareket eder. Uysal karakterli köpekleri de yanlış bir şekilde eğiterek saldırgan hale getirebilirsiniz." dedi.

Sokağa salmak gerekmiyor

Çubukçu, ceza endişesi ile pitbulların sokağa salınmalarını yanlış bulduğunu ifade edip, "Bir insan hayvanını sokağa bırakıyorsa onu zaten benimsememiş ve dövüştürme niyeti ile besleyip sevmemiş demektir. Pitbulların beslenmesi ile ilgili ilimizde bir cezai yaptırım var. Ayın 14'üne kadar eğer bu hayvanları kısırlaştırırsanız, dışarıda gezdirirken ağız tasması ile gezdirirseniz o zaman hayvanınızı da sokağa bırakmanız gerekmez. Devlet sizden sadece ayın 14'ünden önce hayvanınızı kısırlaştırmanızı ve dışarıda ağızlıksız gezdirmemenizi istiyor. Aksi halde hayvanınıza el konulacak ceza kesilecek. Maalesef insanlar kendilerine ceza kesilmemesi için pitbullarını sokağa bırakmaya başladılar." dedi.

Cezadan korkan pitbullunu sokağa salıyor
Cezadan korkan pitbullunu sokağa salıyor
Cezadan korkan pitbullunu sokağa salıyor

YORUMLAR
500

Hayvan Hakları, Pitbull, Kumar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cezadan korkan pitbullunu sokağa salıyor - Son Dakika


Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar         
15:16
Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu         
15:09
Aldatıldığını iddia eden eş, kocasını öldürüp dereye atmış Aldatıldığını iddia eden eş, kocasını öldürüp dereye atmış         
14:55
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Okul önünde gerginlik! Kantinci hakkındaki taciz iddiası velileri ayaklandırdı Okul önünde gerginlik! Kantinci hakkındaki taciz iddiası velileri ayaklandırdı         
12:42
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31

Son Dakika Haberleri
15:12 Ekmeğe zam sinyali! Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "makul artış" talebi
15:09 Çağatay Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu
14:54 Aldatıldığını iddia eden eş, kocasını öldürüp dereye atmış
14:41 Danimarka'da iltica başvurusu kabul edilmeyen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu!
14:35 Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı
14:34 Trabzonspor ara transferin ikinci imzasını da aldı! Gürcü sol bek Irakli Azarovi ile prensip anlaşması sağlandı
14:31 Berk Oktay yıllar sonra açıkladı: Çocukken evi yaktım!
14:28 Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı
14:20 Tornavida ile saldıran gaspçıyı bıçaklayarak öldürüp olay yerinden kaçtı!
14:15 Derede cansız bedeni bulunan adamı, karısının öldürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 15:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Cezadan korkan pitbullunu sokağa salıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement