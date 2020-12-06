Cezadan kurtulmak için söyledikleri işe yaramadı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta ilaç almak için çıktığını belirten ancak reçetesi olmayan A.H.'ye ekiplerce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Kentte benzer bahanelerle kısıtlamayı ihlal eden 39 kişiye 122 bin 850 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında oluşturulan kontrol noktalarının yanı sıra devriye gezerek denetimlerini sürdürüyor. Kısıtlamadan muaf olanlara herhangi bir işlem yapılmazken, kısıtlamayı ihlal edip bahaneler öne süren vatandaşlar ise cezadan kaçamadı.