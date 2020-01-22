Cezaevi aracı ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Cezaevi aracı ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, Ferizli L Tipi Cezaevi'ne ait araç ile kereste yüklü kamyonun kavşakta çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Cezaevi aracı ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, Ferizli L Tipi Cezaevi'ne ait araç ile kereste yüklü kamyonun kavşakta çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karasu Caddesi ile Kaynarca Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Ferizli L Tipi Cezaevi'ne ait Aytekin Altuntaş idaresindeki 54 D 0270 resmi plakalı araç ile Hüseyin Kurt idaresindeki 16 BNM 56 plakalı kereste yüklü kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada cezaevine ait aracın sürücüsü ve yanında bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ferizli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:19 Kaynak: DHA
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