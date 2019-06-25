Cezaevi aracı kaza yaptı
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DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, tutukluları taşıyan cezaevi nakil aracı, yoldan çıkıp yeşil alana girdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:38 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, tutukluları taşıyan cezaevi nakil aracı, yoldan çıkıp yeşil alana girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası tutuklular, çağrılan başka araçla adliyeye götürüldü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Pınarkent Mahallesi girişinde meydana geldi. Tutukluları mahkeme için adliyeye götüren M.E. yönetimindeki 06 AN 5036 plakalı cezaevi aracı, kontrolden çıkıp yeşil alana çıktı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma, araç çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Çağrılan başka bir cezaevi aracı, tutukluları jandarma eskortu eşliğinde adliyeye götürdü. Araç ise kaza yerinden çekildi.
- Denizli
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