Bursa'da cezaevi aracında patlama! Vali açıklama yaptı: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor - Son Dakika

Bursa- Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken patlama nedeniyle 1 personel şehit oldu, 4 kişi de yaralandı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Olay yerine giden Bursa Valisi Yakup Canbolat incelemelerde bulundu. Bursa Valisi yaptığı açıklamada, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi. Canbolat, "El yapımı patlayıcının uzaktan patlatıldığı düşülüyor. 1 şehidimiz 4 yaralımız var. Her türlü ihtimal değerlendiriliyor. Bütün güvenlik kameraları inceleniyor. Başka yaralımız yok" dedi.

"TERÖR SALDIRISI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR"

DHA muhabiri Esra Türker canlı yayında "Cezaevi personellerini nöbet değişimi için almıştı servis aracı, cezaevi yolunda bir patlama meydana geldi. Cezaevi personellerinin ilk ifadelerine göre bir terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor. Bursa Emniyet Müdürü de şu anda olay yerinde incelemelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.