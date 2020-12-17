Cezaevi arkadaşını bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika

Cezaevi arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

17.12.2020 23:28

Cezaevi arkadaşını bıçaklayarak yaraladı Aksaray'da tartışan 2 cezaevi arkadaşının kavgası kanlı bitti.

Cezaevi arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

AKSARAY - Aksaray'da tartışan 2 cezaevi arkadaşının kavgası kanlı bitti. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 7. ayda tahliye olan Sinan S. (23), gece evine giderken cezaevinde birlikte kaldığı Uğurcan D. ile karşılaştı. Aralarında bilinmeyen bir nedenden tartışan 2 cezaevi arkadaşının tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, Uğurcan D. belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Sinan S.'yi baldırından bıçakladı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayı gerçekleştiren Uğurcan D. kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı Sinan S. olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sinan S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düşerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cezaevi arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Cezaevi arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Cezaevi arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Cezaevi arkadaşını bıçaklayarak yaraladı
Cezaevi arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

Hamidiye, Aksaray, Cezaevi, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi arkadaşını bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika


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