Cezaevi değil, sanki Birleşmiş Milletler binası

SADECE Heidering Cezaevi'nde her gün ortalama yedi tercüman görev yapıyor.

SADECE Heidering Cezaevi'nde her gün ortalama yedi tercüman görev yapıyor. Tercümanlar özellikle dilekçe yazılmasında ve tutuklular ile hükümlülerin doktor muayenesinde görev alıyor. Adalet Senatörlüğü bünyesinde 42 farklı dil ve yedi Afrika lehçesini konuşabilen tercüman hazır bulunduruluyor. Cezaevlerinde her gün Arapça, Rusça, İspanyolca, Arnavutça ve Vietnamca konuşabilen tercümanlar görev yapıyor. Berlin Adalet Senatörlüğünün verdiği bilgiye göre, 3 bin 860 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu Berlin'de 2017 yılında tercümanlara 358 bin 600 Euro ödendi, 12 bin 350 saat tercümanlık hizmeti alındı. Cezaevinde yatanların yüzde 44.5'i yabancı, üçte ikisi ise Avrupa ülke vatandaşı. Geçen yıl suç işleyen 939 yetişkin erkek arasında Almanların oranı yüzde 37.5. Diğer suçluların tamamı yabancı.

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