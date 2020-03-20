'Cezaevi doktoru Corona virüs şüphesi ile karantinaya alındı' haberlerine yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Cezaevi doktoru Corona virüs şüphesi ile karantinaya alındı' haberlerine yalanlama - Son Dakika

'Cezaevi doktoru Corona virüs şüphesi ile karantinaya alındı' haberlerine yalanlama

6 saat önce

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü, bir süre H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde görev yapan Dr. Jalen Yılmaz'ın Corona virüs şüphesi ile karantinaya alındığı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

'Cezaevi doktoru Corona virüs şüphesi ile karantinaya alındı' haberlerine yalanlama, System.String[]

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü, bir süre H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde görev yapan Dr. Jalen Yılmaz'ın Corona virüs şüphesi ile karantinaya alındığı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.


Başsavcılık açıklamasında, bazı sosyal medya hesapları ile yazılı basın organlarında "Eskişehir cezaevi doktoru karantinada, ya içerdekiler 28 yıllık doktor Corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı" şeklinde haberler çıktığı, bu sebeple kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bu basın açıklamasına gerek duyulduğu belirtilerek şöyle denildi;


"Söz konusu bu haberin doğru olan tek kısmı adı geçenin 28 yıllık doktor olması ve bu süreçte rahatsızlığı nedeniyle bir sağlık kuruluşuna başvurmuş olmasıdır. Kendisine sağlık kuruluşu Covid 19 testi yapmış ve sonuç da negatif çıktığı belirtilmiştir. Haberin bunun dışında kalan kısmı tamamen gerçek dışıdır. Bahsi geçen doktor ülkemizde Corona virüsü vakası tespitinden çok daha önce 1 Ocak 2020 tarihinde cezaevi doktorluğu görevinden ayrılmış olup, yaklaşık olarak 3 aydır cezaevi ile hiç bir ilgisi kalmamıştır. Adalet Bakanlığımız bu virüs vakalarının tespiti üzerine ülke çapındaki tüm ceza evlerimizde geniş çaplı ve etkin tedbirler uygulamaya koymuş olup, bu kapsamda Eskişehir ceza evinde de ziyaretçi görüşleri ertelenmiş, kuruma yeni alınacak hükümlüler 14 gün boyunca diğerlerinden ayrı tutulmuş, bilgilendirme ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmış ve birçok önleyici tedbir devreye sokulmuştur. Alınan bu tedbirler nedeniyle de bu gün itibari ile Eskişehir ceza evinde bu hastalık bulunmadığı gibi şüpheli bir vakada bulunmamaktadır."


İl Sağlık Müdürlüğü açıklaması


İl Sağlık Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklamasında ise, "Bazı sosyal medya ve basın organlarında Dr. Jalen Yılmaz hakkında "cezaevinde görevli olduğu ve corona virüs taşıdığı" yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Dr. Jalen Yılmaz'ın ilimiz H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan Akpınar Aile Sağlığı Merkezindeki görevi 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sona ermiştir ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevlidir. Dr Jalen Yılmaz'dan corona virüse yönelik numune alınmış ve sonuç negatif çıkmıştır" denildi. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:01 Kaynak: İHA

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