Cezaevi elektriğinin yarıya yakını gübreden sağlanıyor - Son Dakika

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunun elektrik ihtiyacının yarıya yakınını gübreden enerji üreten biyogaz tesisi karşılıyor.

Cezaevi bünyesindeki 140 dönüm arazi üzerine, 2 bin 400 büyükbaş hayvan kapasiteli tesisteki gübrenin değerlendirilmesi için 5 yıl önce İzmir Kalkınma Ajansıyla yürütülen proje kapsamında saatte 350 kilovatlık üretim kapasitesine sahip biyogaz tesisi kuruldu.

Tam kapasite çalıştığında kurumun elektriğinin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan tesisle, elektrik giderinin azalması sağlandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle hükümlülerin izne gönderilmesinin ardından hayvan sayısını azaltmak zorunda kalan cezaevi yönetimi, biyogaz tesisinin tam kapasite çalışması için bu kez kent genelinden gübre almaya başladı.

Kamyonlarla kuruma getirilen gübre, burada elektriğe dönüştürülüyor. Arta kalan kısım da tarımsal gübre olarak değerlendiriliyor.

İlerde elektrik satacak

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde büyükbaş hayvan sayısını azalttıklarını söyledi.

Elektrik üretimine devam etmek için ise çiftçilerden cüzi ücret karşılığı ya da ücretsiz olarak gübre aldıklarını aktaran Yılmaz, "Hayvan kapasitemizin 4'te biriyle çalışsak da dışarıdan gübre takviyesi yapıp reaktörün tam kapasite çalışmasını sağlıyoruz." dedi.

Yılmaz, tesisin gelişmeye açık bir şekilde kurulduğunu, 1 megavat ve üzeri üretime çıktıklarında kurumun elektriğini karşılayıp, elektrik satabilecek duruma geleceklerini de belirtti.

Kurumlarına getirilen gübrenin tarımda da değerlendirildiğini kaydeden Yılmaz, sözlerini, "Bu gübrelerle elektrik üretimini sağlıyoruz. Çıkan gübre de boşa gitmiyor. Sıvı gübre ayrımı yapıldıktan sonra toprak düzenleyicisi olarak tarım işletmelerinde kullanıyoruz. Gübre İzmir genelinden geliyor. Nereden gelirse gelsin gübreye 'yok' demiyoruz." diye tamamladı.