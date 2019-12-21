Cezaevi firarileri aynı evde yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarileri aynı evde yakalandı

6 saat önce

Cezaevi firarileri aynı evde yakalandıKocaeli'nin Kandıra ilçesindeki açık cezaevinden firar eden G.Y. (35) ve Y.G. (28), saklandıkları evde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cezaevi firarileri aynı evde yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki açık cezaevinden firar eden G.Y. (35) ve Y.G. (28), saklandıkları evde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki açık cezaevinden firar eden G.Y. ve Y.G.'nin İzmit'te olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Soruşturma başlatan ekipler, 2 firarinin Erenler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Araştırmanın tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler Y.G. ile hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.Y.'yi yakaladı. 2 firari, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, buradan cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarileri aynı evde yakalandı

Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
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