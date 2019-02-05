Cezaevi Firarileri Hırsızlık Yaparken Yakalandı
43 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde cezaevi firarisi iki kişi, araba çalarken yakalandı.
Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde cezaevi firarisi iki kişi, araba çalarken yakalandı.
Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde devriye gezerken iki kişinin, park halindeki araçların kapılarını açmaya çalıştığını gördü.
Kendilerini görünce kaçmaya çalışan kişileri yakalayan ekipler, bu kişilerin, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Ramazan Y. (31) ve Cuma Ali
K. (24) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan firari iki kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:22 Kaynak: AA
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