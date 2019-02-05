Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarileri Hırsızlık Yaparken Yakalandı

Cezaevi Firarileri Hırsızlık Yaparken Yakalandı

43 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde cezaevi firarisi iki kişi, araba çalarken yakalandı.

Cezaevi Firarileri Hırsızlık Yaparken Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde cezaevi firarisi iki kişi, araba çalarken yakalandı.

Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde devriye gezerken iki kişinin, park halindeki araçların kapılarını açmaya çalıştığını gördü.

Kendilerini görünce kaçmaya çalışan kişileri yakalayan ekipler, bu kişilerin, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden Ramazan Y. (31) ve Cuma Ali K. (24) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan firari iki kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:22 Kaynak: AA

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