Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarileri İki Saat Sonra Jandarmaya Yakalandı

Cezaevi Firarileri İki Saat Sonra Jandarmaya Yakalandı

5 dakika önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, 2 saat önce kaçtıkları belirlenen cezaevi firarisi 2 şahsı yakaladı.

Cezaevi Firarileri İki Saat Sonra Jandarmaya Yakalandı, System.String[]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, 2 saat önce kaçtıkları belirlenen cezaevi firarisi 2 şahsı yakaladı.

Olay, geçtiğimiz 26 Ocak tarihinde meydana geldi. Yunusemre ilçesindeki Üçpınar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, devriye gezdikleri sırada şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişiyi durdurmak istedi. Devriye ekibini fark eden zanlılar koşarak kaçmaya çalışırken, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgulamada hırsızlıktan suç kaydı bulunan H.A. (20) ve uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydı bulunan K.İ.'nin (29) Manisa T Tipi Açık Cezaevinden kaçtıkları belirlendi. Saat 18.30 sıralarında cezaevinden firar ettikleri belirlenen şahıslar, 2 saat sonra yakalanarak tekrar kaçtıkları cezaevine götürüldü. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

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