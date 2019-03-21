Cezaevi Firarileri Kağızman'da Yakalandı

Kars Açık Cezaevinden geçen yıl firar eden 2 kişi yakalandı.

Kars Açık Cezaevinden geçen yıl firar eden 2 kişi yakalandı.



Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi Atilla K. ve Barış K'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Özel Harekat Polisleri'nin desteğiyle yapılan operasyonda "kasten insan öldürme" suçundan aranan Atilla K. ve Barış K, Yukarı Kümbet Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.



Firarilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! 20 Bin Öğretmen Atamasının Branş Dağılımı Belli Oldu

Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler

Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek

4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek