Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarileri Kağızman'da Yakalandı

Cezaevi Firarileri Kağızman'da Yakalandı

5 dakika önce

Kars Açık Cezaevinden geçen yıl firar eden 2 kişi yakalandı.

Cezaevi Firarileri Kağızman'da Yakalandı, System.String[]
Kars Açık Cezaevinden geçen yıl firar eden 2 kişi yakalandı.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi Atilla K. ve Barış K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Özel Harekat Polisleri'nin desteğiyle yapılan operasyonda "kasten insan öldürme" suçundan aranan Atilla K. ve Barış K, Yukarı Kümbet Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.

Firarilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:52 Kaynak: AA

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