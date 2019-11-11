Cezaevi firarileri Sorgun'da yakalandı

Yozgat'ın Akdağmadeni Açık Cezaevi'nden dün öğle saatlerinde firar eden 2 mahkum Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni Açık Cezaevi'nden dün saat: 12.00 sıralarında firar eden S.A. ve S.E. isimli iki şahsın yolcu otobüsü ile Yozgat İl Merkezine kaçacakları ihbarı üzerine Sorgun İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, yolcu otobüsünü özel bir dinlenme tesisine yakın bir bölgede durdurarak şahısları yakaladılar. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıslar adliye sevk edildiler. - YOZGAT