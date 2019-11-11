Cezaevi firarileri Sorgun'da yakalandı
6 saat önce
Yozgat'ın Akdağmadeni Açık Cezaevi'nden dün öğle saatlerinde firar eden 2 mahkum Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
Yozgat'ın Akdağmadeni Açık Cezaevi'nden dün öğle saatlerinde firar eden 2 mahkum Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni Açık Cezaevi'nden dün saat: 12.00 sıralarında firar eden S.A. ve S.E. isimli iki şahsın yolcu otobüsü ile Yozgat İl Merkezine kaçacakları ihbarı üzerine Sorgun İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, yolcu otobüsünü özel bir dinlenme tesisine yakın bir bölgede durdurarak şahısları yakaladılar. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıslar adliye sevk edildiler. - YOZGAT
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı