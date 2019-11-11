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Cezaevi firarileri Sorgun'da yakalandı

6 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki açık cezaevinden firar eden 2 mahkum Sorgun ilçeside yakalandı.

Cezaevi firarileri Sorgun'da yakalandı, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki açık cezaevinden firar eden 2 mahkum Sorgun ilçeside yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Akdağmadeni Açık Cezaevinden dün firar eden S.A. ve S.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Sorgun Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir dinlenme tesisinde durdurdukları yolcu otobüsünde yaptıkları aramada firari mahkumları yakaladı.

Mahkumlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Akdağmadeni, Yozgat, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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