Cezaevi firarileri Sorgun'da yakalandı
6 saat önce
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki açık cezaevinden firar eden 2 mahkum Sorgun ilçeside yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki açık cezaevinden firar eden 2 mahkum Sorgun ilçeside yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Akdağmadeni Açık Cezaevinden dün firar eden S.A. ve S.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Sorgun Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir dinlenme tesisinde durdurdukları yolcu otobüsünde yaptıkları aramada firari mahkumları yakaladı.
Mahkumlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi