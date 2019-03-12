Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarileri Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

Cezaevi Firarileri Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

51 dakika önce

Niğde'de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cezaevi Firarileri Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı, System.String[]
Niğde'de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 51 AAD 672 plakalı araç ile Niğde'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri Yeşilburç Köyü'nde aracı durdu. Şüphelilerden biri araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Ekipler kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yapılan aramalarda 20gr esrar maddesi ve 2 gr metafetamil ele geçirildi. G.K, B.E ve M.K gözaltına alındı. B.E'nin 3 ayrı suçtan yakalama kararının bulunduğu, M.K'nin ise 8 ayrı suçtan arandığı her iki şüphelinin ise cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E ve M.K tutuklanarak Kapalı cezaevine gönderildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:55 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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