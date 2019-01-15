Cezaevi Firarileri Yakalandı
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cezaevi firarisi 2 şüpheli düzenlenen operasyonla saklandıkları bir apart dairede yakalandı.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde, cezaevi firarisi 2 şüpheli düzenlenen operasyonla saklandıkları bir apart dairede yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tavşanlı T Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumundan önceki gün firar eden hükümlüler Oğuz B. ve Mustafa Kadir
Y.'nin, bir apart dairede saklandıklarını belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 firariyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:08 Kaynak: İHA
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