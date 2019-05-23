Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi, 1,5 yıl sonra yakalandı

Cezaevi firarisi, 1,5 yıl sonra yakalandı

12 saat önce

MERSİN'de, hükümlü olduğu cezaevinden 1,5 yıl önce firar eden H.H., Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı.

Cezaevi firarisi, 1,5 yıl sonra yakalandı, System.String[]
MERSİN'de, hükümlü olduğu cezaevinden 1,5 yıl önce firar eden H.H., Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı.
İşlediği suç nedeniyle yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, Mersin Açık Cezaevi'ne konulan H.H., 1,5 yıl önce firar etti. İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün firari H.H.'nin, ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ilçe merkezindeki iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.H.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., tutuklanarak, İslahiye Kapalı Cezaevi'ne konuldu.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:04 Kaynak: DHA
Gaziantep, Mersin, Güncel
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