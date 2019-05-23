Cezaevi firarisi, 1,5 yıl sonra yakalandı

MERSİN'de, hükümlü olduğu cezaevinden 1,5 yıl önce firar eden H.H., Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı.İşlediği suç nedeniyle yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, Mersin Açık Cezaevi'ne konulan H.H., 1,5 yıl önce firar etti. İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün firari H.H.'nin, ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ilçe merkezindeki iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.H.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., tutuklanarak, İslahiye Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

- Gaziantep