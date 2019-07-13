Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi, 12 yıl sonra yakalandı
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Cezaevi firarisi, 12 yıl sonra yakalandı

3 saat önce

BALIKESİR'de yağma suçundan bulunduğu cezaevinden firar eden M.K., 12 yıl sonra yakalandı.

Cezaevi firarisi, 12 yıl sonra yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'de yağma suçundan bulunduğu cezaevinden firar eden M.K., 12 yıl sonra yakalandı. M.K.'nin hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Balıkesir'de 10 Ekim 2007 tarihinde 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçlamasıyla tutuklanan, birkaç ay sonra da firar eden M.K., İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibinin yaptığı çalışmayla yakalandı. Hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


- Balıkesır
Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:08 Kaynak: DHA
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