Cezaevi Firarisi, 15 Dakikalık Kovalamacada Yakalandı
1 saat önce
BURSA'da, evine gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi M.M.K. (32), 15 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı.
BURSA'da, evine gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi M.M.K. (32), 15 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı.
Yaklaşık bir ay önce Bandırma
Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden M.M.K.'yı yakalamak için çalışma başlatan Osmangazi
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bulunduğu adresi tespit etti. Evine gelen polisleri gören M.M.K., yakalanmamak için kaçmaya başladı. Yaya olarak kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. 15 dakika süren kovalamacanın ardından M.M.K., ekipler tarafından gözaltına alındı.Yaklaşık 5 yıl önce 'kasten adam yaralamak' suçundan 11 yıl ceza alan M.K.K., Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen M.M.K., daha sonra cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:43 Kaynak: DHA
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