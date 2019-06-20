Cezaevi firarisi 2 hükümlü yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toplam 18 yıl ve 9 yıl hapis cezasıyla aranan iki hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde toplam 18 yıl ve 9 yıl hapis cezasıyla aranan iki hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında iki ayrı olaydan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. ile adam öldürme suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan F.K. yakalanarak Burhaniye
Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR
Yankesicinin savunması pes dedirtti: Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez
Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı
Aşiret düğününde gelin ve damada takılan takının değeri dudak uçuklattı!
Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi