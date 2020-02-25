Cezaevi firarisi 3,5 saat sonra otogarda yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi firarisi 3,5 saat sonra otogarda yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi 3,5 saat sonra otogarda yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de kasten adam öldürme suçunda hükümlü bulunan şahıs, açık cezaevinden firar ettikten yaklaşık 3,5 saat sonra Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı.

Cezaevi firarisi 3,5 saat sonra otogarda yakalandı, System.String[]

Çanakkale'de kasten adam öldürme suçunda hükümlü bulunan şahıs, açık cezaevinden firar ettikten yaklaşık 3,5 saat sonra Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı.


Çanakkale Açık Cezaevi İnfaz Kurumunda kasten adam öldürme suçundan hükümlü olan A.G., önceki gün saat 20.00 sıralarında firar etti. Olayın tespiti üzerine operasyon başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, firari şahsı aynı gün saat 23.35 sıralarında Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
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