Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi 5 yıl sonra tatil dönüşü yakalandı
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Cezaevi firarisi 5 yıl sonra tatil dönüşü yakalandı

20 dakika önce

Gaziantep'te 5 yıl önce resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 40 yıl hapis cezası alan ve cezasının birinci yılında cezaevinden firar eden şahıs, tatilden dönerken Konya polisi tarafından başkasının adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.

Cezaevi firarisi 5 yıl sonra tatil dönüşü yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 5 yıl önce resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 40 yıl hapis cezası alan ve cezasının birinci yılında cezaevinden firar eden şahıs, tatilden dönerken Konya polisi tarafından başkasının adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep Ceza Mahkemesince verilen 'Resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 40 yıl hapis cezasının birinci yılını infaz ederken 5 yıl önce Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Metin G.'nin 35 AIR 52 plakalı otomobille tatil için gittiği Mersin'den İzmir'e seyir halinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Karaman yolu üzerinde uygulama noktasında beklemeye başlayan polis ekipleri, aracı durdurularak şahsın kimlik sorgulamasını yaptı. Şahsın ibraz ettiği kimliğin farklı bir isim üzerine hazırlandığını tespit eden İnfaz Büro Amirliği ekipleri Metin G.'yi gözaltına aldı. İfadesi için emniyete götürülen Metin G.'nin 5 yıl önce Gaziantep'teki cezaevinden kaçtığını ve İzmir'de saklandığını itiraf ettiği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından Metin G.'nin Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.

(İbrahim Yetkin/İHA)

Gaziantep, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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