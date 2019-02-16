Cezaevi Firarisi Akrabasının Evinde Yakalandı
37 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, cezaevi firarisi Sefa Özdemir, gizlendiği akrabasına ait evde polis tarafından yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan
ilçesinde, cezaevi firarisi Sefa Özdemir
, gizlendiği akrabasına ait evde polis tarafından yakalandı.
Çok sayıda suçtan sabıkası bulunan ve bir süre önce kaldığı cezaevinden firar eden Sefa Özdemir'in Elbistan'a geldiği bilgisini alan Asayiş ve Narkotik
Büro Amirliği ekipleri, operasyon için harekete geçti. Firarinin en son Çiçek Mahallesi'nde görüldüğü belirlendi. Yapılan detaylı çalışma sonunda polis, Özdemir'in akrabasının evinde gizlendiğini saptadı. Bunun üzerine dün gece operasyon düzenleyen polis, Sefa Özdemir'i akrabasının evinde yakaladı. Gözaltına alınan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:36 Kaynak: DHA
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