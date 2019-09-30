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Cezaevi firarisi aksaray'da yakalandı

1 saat önce

AKSARAY'da, esnafın hareketlerinden şüphelenip ihbar ettiği kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Cezaevi firarisi aksaray'da yakalandı, System.String[]
AKSARAY'da, esnafın hareketlerinden şüphelenip ihbar ettiği kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Kimlik sorgulamasında şüphelinin hakkında hırsızlık suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve Ankara Sincan Açık Cezaevi'nden yaklaşık 1 ay önce firar eden hırsızlıktan hükümlü Hakan Kentli (18), olduğu ortaya çıktı.
Olay, öğleden sonra Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda meydana geldi. Oto yıkamacıyla gelen kişinin davranışlarından şüphelenen esnaf, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, oradan uzaklaşan kişiyi verilen eşkal üzerine aramaya başladı. Arama çalışmalarında kısa sürede bulunan şüpheli polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Polis yaptığı kimlik kontrolünde Hakan Kentli adındaki şüphelinin hırsızlık suçundan hükümlü olduğu Ankara Sincan Açık Cezaevi'nden yaklaşık 1 ay önce firar ettiği ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğunu belirledi. Hakan Kentli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:14 Kaynak: DHA
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