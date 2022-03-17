CEZAEVİ FİRARİSİ ALANYA'DA YAKALANDI - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, cezaevi firarisi kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan C.K.'yi (28) saklandığı ormanda yakaladı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri 3 Mart'tan bu yana cezaevi firarisi olarak kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan C.K.'nin (28) yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler inceleminin ardından hükümlüyü Oba mahallesinde saklandığı ormanlık alanda kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü karakoldaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.