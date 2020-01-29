Cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.B., jandarmanın takibi sonucu bir markette alışveriş yaparken yakalandı.

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