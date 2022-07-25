Cezaevi firarisi apartman boşluğunda yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi apartman boşluğunda yakalandı

25.07.2022 18:15
Cezaevi firarisi apartman boşluğunda yakalandı

Kilis'te cezaevinden firar eden zanlı apartman boşluğunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kilis'te cezaevinden firar eden zanlı apartman boşluğunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından araması bulunan, 20 Temmuz'da Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumunda firar eden ve 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı İ.V. hakkında çalışma başlatıldı.

Zanlının saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı apartman boşluğunda yakaladı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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JASAT firari zanlıyı yakaladı JASAT firari zanlıyı yakaladı
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Jandarma, JASAT, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezaevi firarisi apartman boşluğunda yakalandı - Son Dakika

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