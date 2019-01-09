Cezaevi Firarisi Babasının Evinde Yakandı

Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 ay önce firar eden bir hükümlü, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yakalandı.

Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 ay önce firar eden bir hükümlü, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yakalandı.



İhbar üzerine harekete geçen Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumundan iki ay önce firar ettiği belirtilen N.G'yi, Camikebir Mahallesi'nde babasına ait evde gözaltına aldı.



N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca Bilecik M tipi cezaevine gönderildi.

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