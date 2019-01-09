Cezaevi Firarisi Babasının Evinde Yakandı
1 saat önce
Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 ay önce firar eden bir hükümlü, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yakalandı.
Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 ay önce firar eden bir hükümlü, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yakalandı.
İhbar üzerine harekete geçen Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumundan iki ay önce firar ettiği belirtilen N.G'yi, Camikebir Mahallesi'nde babasına ait evde gözaltına aldı.
N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca Bilecik M tipi cezaevine gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:21 Kaynak: AA
Cezaevinde Üretilen 'Sayılı Gün' Çayı, Yok Satıyor! Yıllık 1,5 Milyon Lira Gelir Elde Ediliyor
Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu
Son Dakika! Hazine, Dolar Cinsi Tahvil İhracı İçin 3 Bankaya Yetki Verdi
Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor