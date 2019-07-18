Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi, balkondan atlayarak kaçmak isterken yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Cezaevi firarisi, balkondan atlayarak kaçmak isterken yaralandı

4 saat önce

AYDIN'da polis tarafından saklandığı eve operasyon düzenlenen cezaevi firarisi Ö.A. (25), birinci kat balkonundan atlayıp kaçmak isterken yaralandı.

Cezaevi firarisi, balkondan atlayarak kaçmak isterken yaralandı, System.String[]
AYDIN'da polis tarafından saklandığı eve operasyon düzenlenen cezaevi firarisi Ö.A. (25), birinci kat balkonundan atlayıp kaçmak isterken yaralandı. Yaralı halde yakalanan Ö.A., tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.
Hırsızlık suçundan verilen kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle Aydın Cezaevi'nde hükümlü olan Ö.A., geçen 16 Temmuz günü firar etti. Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ö.A.'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Bu sabah düzenlenen operasyon sırasında, polislerin geldiğini fark eden firari hükümlü, birinci kattaki evin balkonundan atlayarak, kaçmaya çalıştı.
Yaklaşık 2 metre yükseklikten atlayan Ö.A., hafif şekilde yaralandı. Polis tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedavisi yaptırılan Ö.A. sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


Polis, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, 27 varilin içinde 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi Son dakika! Valilikten sel açıklaması: 7 kişi kayıp ihbarı var Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:44:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi firarisi, balkondan atlayarak kaçmak isterken yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]